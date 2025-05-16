المشاركون في مليونية السبعين بصنعاء يجدِّدون العهدَ بإسناد غزة مهما كان الثمن

شهد ميدانُ السبعينِ في العاصمةِ صنعاءَ، اليومَ الجمعة، حُضُورًا مليونيَّا غيرَ مسبوقٍ؛ استجابةً لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي؛ تضامُنًا مع الشعب الفلسطيني، تحت شعارِ "مع غزة.. لمواجَهةِ جريمة الإبادة والتجويع".

وأدان المشاركون في مليونية السبعين منح السعوديّةُ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترليون دولار، وقطر 1.2 ترليون دولار، والإمارات 1.4 ترليون دولار، بينما يقفون موقفَ العاجز والمتفرِّجِ تجاه ما يجري في غزةَ من جرائم إبادة، مؤكّـدين أن "اليمن يسيرُ على خُطَى آل البيت في التضحية ونصرةِ المستضعفين مهما كان الثمن.

وكان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد دعا في كلمته، أمس الخميس، أبناءَ الشعب اليمني، إلى الخروجِ المليوني المشرِّفِ في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات؛ إسنادًا لغزة وثباتًا مع الشعب الفلسطيني.

وقال السيد القائد: "ليكُنِ الصوتُ غدًا عاليًا واضِحًا بكل ثباتٍ إلى جانبِ الشعب الفلسطيني: نحن إلى جانِبكِم، واللهُ معكم، والعاقبةُ لكم وللمتقين".

وأشَارَ إلى أن "الخروجَ اليمني المليوني، هو خروجٌ عظيمٌ لا مثيلَ له في كُـلّ الدنيا، دونَ كلل ولا ملل وهو يعبِّرُ عن إيمانٍ وضميرٍ إنساني وعن أخلاقٍ وقيمٍ وشهامةٍ ومروءةٍ وعن إخلاصٍ لله ووفاء".

وأكّـد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، أن "الوقفاتِ القَبَليةَ المسلحةَ مُستمرّةَ وتعبِّرُ عن الموقف الحاسِمِ للشعب اليمني وتُعبِّرُ عن الثباتِ والعزةِ الإيمانية والصمود والشجاعة والثقة بالله"، مُشيرًا إلى أن "أنشطةَ التعبئة مُستمرّةٌ من تدريب ومناورات وعروضٍ عسكرية ومسير".