عدوان إسرائيلي جديد على اليمن يستهدف ميناءي الحديدة والصليف

نفذ كيان العدوّ الصهيوني، عصر اليوم الجمعة، العديد من الغارات الإجرامية استهدف من خلالها ميناءَي الحديدة والصليف.

وبحسب موقع "المسيرة نت"، فقد شهد ميناءا الحديدة والصليف، غارات عنيفةً من قبل العدوّ الصهيوني.

وتأتي الغاراتُ الجديدةُ للعدو، تزامنًا مع الاحتشاد المليوني في العاصمة صنعاءَ ومحافظة الحديدة وبقيةِ المحافظات اليمنية الحرة، تحت شعار "مع غزة.. لمواجهة جريمة الإبادة والتجويع".

كما أنها تتزامنُ مع استمرارِ العمليات البطولية والشجاعة للقوات المسلحة اليمنية في استهداف عُمقِ الكيان الصهيوني وتعطيلِ الملاحة الجوية في مطار اللُّد المسمى إسرائيليًّا "بن غوريون".

المصدر: وكالات