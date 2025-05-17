"يونيسيف": 45 طفلاً قتلتهم "إسرائيل" خلال يومين في غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 45 طفلًا خلال اليومين الماضيين في قطاع غزة.

وأكدت "يونيسيف"، في بيان صحفي أن هذا "تذكير آخر مدمر بأن الأطفال في غزة يعانون أولًا وقبل كل شيء، مضطرين للجوع يومًا بعد يوم ليكونوا ضحايا لهجمات عشوائية".

وطالبت المنظمة الدولية، بوقف المعاناة اليومية وقتل الأطفال في قطاع غزة على الفور.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت في التأثير على مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس، الذي أصبح خارج الخدمة.

وأشارت "الصحة العالمية" إلى أن إغلاق المستشفى الأوروبي، قَطَعَ الخدمات الحيوية، بما في ذلك جراحة الأعصاب والرعاية القلبية وعلاج السرطان، والتي لا تتوفر جميعها في أماكن أخرى في غزة.

وأضافت أن هذا الإغلاق ينهي دور المستشفى كمركز رئيسي للإجلاء الطبي، ما يزيد الضغط على النظام الصحي المثقل بالفعل.