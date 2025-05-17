"الهمص": الاحتلال يركز على استهداف أقسام العناية المركزة

قال مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة مروان الهمص، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز في غاراته على أقسام العناية المركزة في المستشفيات؛ لقتل أكبر عدد ممكن من سكان القطاع.

وأكد "الهمص" في تصريحات صحفية ، أن الوضع الصحي كارثي، لافتاً إلى أن معظم المستشفيات التي ما زالت تعمل تقدم الخدمة بالحد الأدنى.

ونبَّه أن خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة بعد استهدافه، فاقم الوضع في قطاع غزة.

وأمس الجمعة، حذر المدير العام لوزارة الصحة منير البرش، من النقص الحاد في المستلزمات والكوادر الطبية والعناية المركزة في المستشفيات، مبيناً أن انعدام الأمن المائي والصرف الصحي يشكل عبئا على الوزارة.

ونبَّه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف مستشفيات القطاع بشكل ممنهج، بينما يستخدم أسلحة حديثة ومحرمة دوليا في استهداف المنشآت المدنية.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال دمر 85% من الخدمة الصحية في قطاع غزة، ما تسبب بفقدان السيطرة في القطاع الطبي، حيث أصبح التعامل مع المصابين محدوداً للغاية.