أسرى غزة يتعرضون لإبادة نفسية وجسدية بقسم "ركيفت" تحت سجن الرملة

قال مكتب إعلام الأسرى، السبت، إن ما يجري في قسم "ركيفت" الواقع تحت سجن الرملة يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وخرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف التي تُلزم الاحتلال بحماية الأسرى وضمان عدم تعرضهم للتعذيب.

وأضاف المكتب في بيان له، أن ما يتعرض له معتقلو غزة هو تعذيب ممنهج، وحرمان متعمد من الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في المحاكمة العادلة، والحق في التواصل مع الأهل، والرعاية الصحية، والكرامة الإنسانية.

وشدد قائلًا: "في ذلك المكان تحت الأرض، حيث تُمارس سياسات الإذلال وكسر الإرادة، لم يعد السجن مجرد مكان للعقاب القانوني، بل أصبح أداة للإبادة النفسية والجسدية. أما زيارة المحامين التي نُظمت تحت رقابة صارمة، فلم تكن سوى نافذة ضيقة أطل منها العالم على جحيم صامت".

ووصف ما يجري في "ركيفت" بأنه حكم على المعتقلين بالحياة في ظلمة لا نهاية لها.