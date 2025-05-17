استهداف طواقم الإنقاذ يعمق مأساة المفقودين بغزة

أطلق المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، تحذيرات من استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني، وعرقلة جهود الإنقاذ، معتبراً أن لك من شأنه أن يفاقم مأساة المفقودين تحت الركام والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 10 آلاف مفقود.

وشدد المركز في بيان له، السبت، ووصل "الرسالة نت"، أنه وثق عشرات الغارات المباشرة وغير المباشرة التي طالت طواقم الإسعاف ومراكز الدفاع المدني، وتسببت في مقتل وإصابة المئات من طواقم الإسعاف، إلى جانب تدمير واسع لمركبات ومعدات الإنقاذ والإسعاف.

وقبل عد أيام قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني خلال محاولتها البحث عن ناجين تحت الأنقاض شرق خانيونس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، إلى جانب استهداف جرافة أثناء عملها على محاولة البحث عن مفقودين في محيط مستشفى غزة الأوروبي، بعد غارات عنيفة خلال اليومين الماضيين أدت إلى استشهاد العشرات وفقدان أعداد كبيرة ما تزال تحت الركام.

وبين المركز الحقوقي أن الاحتلال يتعمّد استهداف المناطق التي تتم فيها محاولات إنقاذ المصابين، أو منع وصول طواقم الإسعاف لتلك المناطق، ما أدى في عشرات المرات إلى ارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين، وتضاعف معاناة الأسر التي تجهل مصير أبنائها.

ودعا إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة لتفعيل آلياتها المختصة، من أجل فتح تحقيق دولي فوري ومستقل في هذه الانتهاكات الجسيمة، وإلزام إسرائيل بعدم عرقلة جهود الإنقاذ، مؤكدا

وطالب المركز للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المعدات اللازمة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، وعدم إعاقة أعمال البحث عنهم.

وفي ذات السياق، اعتبرت جمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارات الإسعاف يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويعكس نمطا خطيرا من الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني.

واستنكرت الجمعية استهداف طواقم الإنقاذ، ومراكزه، في ظل غياب أي حماية دولية لمقدمي الخدمة الإنسانية.