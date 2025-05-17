153 شهيدا و459 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة ارتفعت الى 53 ألف و272 شهيد و 120 ألف و673 اصابة منذ السابع من اكتوبر/تشرين أول 2023.

وبينت "الصحة"، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، اليوم السبت، وصل "الرسالة نت"، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجازر عديدة ضد المدنيين في قطاع غزة، ووصل مستشفيات قطاع غزة 153 شهيد (منهم 7 شهيد انتشال)، و 459 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

ونوهت إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (3,131 شهيد، 8,632 اصابة).

وأكدت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وبدعم أمريكي وأوروبي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.