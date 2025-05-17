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25 ألف نازح ... العدوان على طولكرم مستمر لليوم الــ 111

25 ألف نازح ... العدوان على طولكرم مستمر لليوم الــ 111
25 ألف نازح ... العدوان على طولكرم مستمر لليوم الــ 111

الرسالة نت

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيميها "طولكرم" و"نور شمس"، في يومه الـ111، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، ونزوح قسري لأكثر من 25 ألف مواطن.

وشهدت الأيام الماضية هدم أكثر من 400 منزل بشكل كلي وتضرر 2573 منزلًا جزئيًا في المخيمين، وسط استمرار الحصار الخانق ومنع السكان من العودة لتفقد منازلهم. كما أسفر العدوان عن تدمير شامل في البنية التحتية والمرافق العامة، واستيلاء الاحتلال على منازل لتحويلها إلى مواقع عسكرية.

ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها الاحتلال، وسط استهداف ممنهج للمدنيين والممتلكات، مما حوّل المخيمين إلى مناطق خالية من مظاهر الحياة.

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