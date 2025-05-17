54 شهيدًا في غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 54 شهيدًا، نتيجة الغارات المكثفة التي شنتها طائرات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية أن من بين الشهداء 32 مواطنًا ارتقوا في مدينة غزة وشمالي القطاع، بينما توزع باقي الشهداء على مناطق متفرقة في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال قصفها العنيف على المنازل والأحياء السكنية، ما أسفر عن إصابات خطيرة، ودمار واسع في البنية التحتية والممتلكات. وأكدت وزارة الصحة أن أعداد الشهداء والجرحى مرشحة للارتفاع مع استمرار القصف العشوائي على المناطق المكتظة بالسكان.

من جانبه، وصف الناطق باسم وزارة الصحة الوضع الصحي في القطاع بـ"الكارثي"، مشيرًا إلى أن المستشفيات تعمل فوق طاقتها، وتواجه نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الجرحى.

ويأتي هذا التصعيد في إطار عدوان إسرائيلي متواصل على القطاع، وسط صمت دولي وتجاهل للنداءات العاجلة لوقف الجرائم بحق المدنيين.