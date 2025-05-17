انطلاق المفاوضات غير المباشرة في الدوحة لبحث وقف إطلاق نار وتبادل الأسرى

بدأت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة جولة مفاوضات غير مباشرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بهدف التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل جزئي للأسرى.

وأكد القيادي في حـ..مـ.اس، محمود مرداوي، أن المفاوضات انطلقت بعد ظهر اليوم دون شروط مسبقة أو اعتماد على المقترحات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار البحث عن حلول لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأفاد مصدر آخر في الحركة بأن المفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب بشروط تضمن الحقوق الفلسطينية.

وأوضح المصدر أن الضمانات الدولية هذه المرة أكثر جدية، وتشمل التزامات أميركية واضحة تضمن تنفيذ الاتفاقات.

وتأتي هذه المفاوضات وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع استمرار الغارات التي أوقعت مئات الشهداء والجرحى، في ظل دعوات دولية لإنهاء التصعيد وضمان حماية المدنيين.