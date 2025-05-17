كتائب القسام تعلن إصابة ومقتل جنديين إسرائيليين في اشتباك شرق غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، مسؤوليتها عن إصابة ومقتل جنديين إسرائيليين في اشتباك مباشر مع قوة إسرائيلية شرق مدينة غزة.

وأوضحت الكتائب عبر قناتها على "تلجرام" أن الاشتباك وقع في شارع النزاز بحي الشجاعية، حيث تحصنت القوة الإسرائيلية داخل أحد المنازل. وأكدت الكتائب أن مجاهديها رصدوا إصابة ومقتل الجنديين أثناء المواجهة، التي وقعت يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد أن تنصل من اتفاق وقف إطلاق النار الذي انتهت مرحلته الأولى في 18 مارس الماضي، واستمرت لمدة 50 يومًا.

ويشهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا حادًا منذ انتهاء الاتفاق، حيث يشن الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع، بينما تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان عبر عمليات نوعية.