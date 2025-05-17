الإعلام الحكومي: الاحتلال يستهدف 68 مركزًا وتكية إغاثية في غزة

في تصعيد خطير، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد مراكز توزيع الغذاء والتكايا المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفع إلى 68، وذلك ضمن سياسة ممنهجة تهدف لتجويع المدنيين.

وأكد المكتب أن أحدث الجرائم وقعت في منطقة دير البلح، حيث استهدف الاحتلال مستودعًا لتوزيع المساعدات الغذائية، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة العشرات. وأضاف أن هذه الاعتداءات شملت 39 مركزًا لتوزيع المساعدات و29 تكية تقدم وجبات يومية للفقراء والمحتاجين.

وأشار الإعلام الحكومي إلى أن الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين والمرافق الإنسانية في غزة.