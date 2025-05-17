استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة بروقين في الضفة الغربية

استشهد الشاب نائل سامي عبد الرحمن سمارة (36 عامًا)، مساء السبت، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بروقين غرب سلفيت. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد سمارة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في منطقة "البلاطة" داخل البلدة، واعتقلته رغم إصابته.

وشهدت بلدة بروقين تعزيزات عسكرية كثيفة من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام بشكل عشوائي، واحتجزت عشرات المواطنين.

يأتي هذا التصعيد في سياق عدوان إسرائيلي متواصل منذ ثلاثة أيام على بلدتي بروقين وكفر الديك، مترافقًا مع حصار مشدد، واقتحامات يومية، وعمليات تجريف واعتقالات تستهدف أهالي المنطقة.

وفي ظل تصاعد الاعتداءات بالضفة الغربية بالتزامن مع حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة، أظهرت المعطيات الرسمية الفلسطينية استشهاد نحو 970 مواطنًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإصابة ما يقارب 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفًا.