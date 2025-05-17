حسين عودة .. أحلام بطل كمال الأجسام .. تحت الركام

لم يكن حسين عودة مجرد بطل في كمال الأجسام، بل كان حلمًا يمشي على الأرض. حلمه بدأ صغيرًا، في زقاق ضيق بمخيم جباليا، حيث كانت الأوزان البدائية وقطع الحديد الصدئة هي البداية. لم يكن التدريب مجرد شغف، بل وسيلة ليتحدى حياة المخيم الصعبة، وليصنع من جسده شهادة على قدرته على المقاومة.

حلم والده بأن يكون لحسين مكان أفضل من الزقاق، فجمع مدخرات العمر وبنى ناديًا رياضيًا صغيرًا. "النادي هو بيتك، وهو حلمي أيضًا"، قالها الأب يوم افتتاح النادي، ونظر بفخر إلى ابنه الذي لم يخذله أبدًا.

وفي هذا النادي، نسج حسين أحلامًا أكبر: أن يشارك في البطولات الدولية، أن يُصبح اسمًا يعرفه الجميع، أن يُري العالم أن فلسطين ليست مجرد أخبار عن الحرب، بل أرض للأبطال أيضًا.

لكن الحلم الأكبر كان عائلته الصغيرة. زوجته التي كانت شريكته في كل خطوة، وابنته "إيمان" التي لم تكن تغيب عن أي تدريب، ترسم بحركات طفولية على دفاترها صورة أبيها البطل. وابنه خالد، الذي كان يعده دائمًا بأن يكبر ليبني له النادي الأكبر.

في لحظة واحدة، انقلبت الأحلام كلها إلى كابوس.

في صباح يوم رمادي من أيام جباليا، خرج حسين اليوم ليبحث عن سيارة لنقل عائلته إلى مكان أكثر أمانًا. قبل أن يغادر، وقف عند الباب والتفت ليودعهم بابتسامة. زوجته لوحت له، وخالد ناداه بضحكته المعتادة، "بابا، لا تتأخر!".

لكن عندما عاد، لم يجد شيئًا. لا البيت، لا النادي، ولا الأحلام.

كانت الطائرات قد حولت كل شيء إلى أنقاض. الأحلام التي بناها على مدى سنوات، الأحلام التي ورثها عن والده، والأحلام التي كان يزرعها في قلوب عائلته، كلها دفنت تحت الركام.

وقف حسين أمام ما تبقى من البيت، كأن الزمن توقف. لم يعد يشعر بشيء سوى صقيع في قلبه. لم تكن المشكلة في أن البيت والنادي قد دُمّرا؛ بل في أن كل شيء كان يمثل حياته قد انتهى دفعة واحدة.

بدأ يصرخ بجنون:

"أبنائي! أخرجوا لي أبنائي! خالد! إيمان!"

كان يركض بين الأنقاض، يرفع بيديه قطع الخرسانة، ينادي بأعلى صوته على المارة.

"ساعدوني! أرجوكم، أخرجوا لي... لو حتى ابنًا واحدًا!"

المارة كانوا يحاولون تهدئته، لكن كيف يمكن تهدئة رجل يرى كل ما يملك تحت الركام؟ جسده القوي، الذي طالما حمل الأوزان الثقيلة، بدا اليوم هشًا أمام وزن الألم.

جلس حسين على الأرض، يلتقط صورًا ممزقة، قطعة من كتاب خالد، ورسمة صغيرة لإيمان عليها عبارة: "أبي، البطل القوي".

حينها أدرك أنه فقد كل شيء، لكنه أيضًا فهم أن الحياة، مهما قست، لا تتوقف. الأحلام يمكن أن تُدفن، لكنها أيضًا يمكن أن تُزرع من جديد.

لكنه فلسطيني، ولأن الأقدار جعلته من غزة، سيحزن ويبكي، ثم وسط كل هذا الخراب، سيقرر كغيره من أبناء غزة المنكوبين أن يعيد بناء كل شيء، ليس لنفسه فقط، بل لكل من حلموا معه. ومهما طال الزمن، سيبقى واقفًا، يحمل أحلامه فوق كتفيه، ويخبر العالم أن الأحلام تحت الركام في غزة يمكنها أن تنبت من جديد.