مستجدات حرب الإبادة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

كثّف الاحتلال الإسرائيلي من هجماته العدوانية على قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، مستهدفًا المدنيين والنازحين بشكل مباشر، خاصة في محافظة خان يونس جنوبي القطاع، وسط استمرار جرائم الحرب التي تُرتكب منذ 7 أكتوبر 2023.

وأسفرت الغارات الجوية والقصف المدفعي عن استشهاد 82 مواطنًا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة في أنحاء متفرقة من القطاع.

استهداف مكثف لخان يونس

شهدت خان يونس أعنف الهجمات، حيث ارتقى 21 شهيدًا بينهم 6 جراء استهداف خيام للنازحين في منطقة المواصي. كما خلفت الغارات أكثر من 35 إصابة بين المدنيين، في ظل استمرار القصف الذي طال منازل ومرافق حيوية في المدينة.

في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، قصف الاحتلال منزلًا لعائلة بركة، مما أدى إلى استشهاد مدنيَّين وإصابة آخرين، مع الإبلاغ عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.

قصف المدنيين والنازحين

استهدفت غارات الاحتلال خيامًا للنازحين في منطقة الإقليمي بالمواصي جنوب غرب خان يونس، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. كما استُهدف برج "A3" السكني في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، ما تسبب في إصابات بين السكان.

مجازر في أنحاء القطاع

في المحافظة الوسطى (دير البلح)، استُشهد 20 مدنيًا جراء القصف العشوائي.

مدينة غزة شهدت استشهاد 17 مواطنًا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة الغارات المتواصلة.

شمال القطاع، قُتل 18 مواطنًا، بينما أصيب آخرون في بيت لاهيا نتيجة استهداف مجموعة من المدنيين.

استهداف المنشآت والمرافق العامة

دمّر الاحتلال مسجد الصحابة في محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس، وشنّ غارات على برج سكني في مدينة حمد، إلى جانب قصف المناطق الشرقية لبلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى إلى دمار واسع في الممتلكات.

انهيار النظام الصحي

مع استمرار العدوان، تعاني المستشفيات من نقص حاد في الوقود والمعدات الطبية، مما يهدد حياة مئات الجرحى، خاصة مع خروج معظم المرافق الصحية عن الخدمة نتيجة القصف المتواصل.

الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مع استمرار استهداف النازحين والأحياء السكنية، وسط صمت دولي يثير القلق من تفاقم الكارثة الإنسانية.