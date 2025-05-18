طاهر النونو: ندعو لإدخال المساعدات فورًا ووقف العدوان على غزة

أكد القيادي في حركة "حماس"، طاهر النونو، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري، مشددًا على أن هذا الحق لا يجب أن يرتبط بالمفاوضات الجارية.

وفي تصريحات صحفية، قال النونو إن الاحتلال الإسرائيلي لم يظهر أي جدية في المفاوضات غير المباشرة التي تُجرى في الدوحة، مشيرًا إلى أن أولوية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تكمن في الحفاظ على منصبه وائتلافه الحكومي، مما يعقّد فرص الوصول إلى اتفاق يضمن وقف العدوان.

وأضاف النونو: "ندرك أن الاحتلال الإسرائيلي يتعنت في المفاوضات، لكننا لن نترك أي سبيل لوقف العدوان على شعبنا. واجبنا الوطني والأخلاقي يحتم علينا السعي لوقف العدوان بكل الوسائل الممكنة".

وأوضح أن حركة "حماس" وافقت على الجولة الحالية من المفاوضات غير المشروطة، لكن الاحتلال يواصل مراوغاته، مؤكدًا أن مرحلة "الصفقات الجزئية" انتهت بعد أن نقضها الاحتلال سابقًا بشكل أحادي.

وقال النونو: "نحن مستعدون لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مقابل اتفاق جاد يضمن إنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل".

وأشار إلى أن الحركة تعاملت بجدية مع الإدارة الأمريكية، داعيًا إياها للضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية، وعدم ربطها بالمفاوضات. ولفت إلى أن إطلاق سراح الأسير عيدان جاء ليؤكد أن المقاومة ليست الجهة التي تعيق التوصل إلى اتفاق.

وفيما يتعلق بالقمة العربية الأخيرة، وصف النونو بيانها بـ"الجيد"، لكنه دعا إلى تحويل هذه المواقف إلى حلول ملموسة وجهود عملية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال لإنهاء الحرب.

واختتم القيادي في "حماس" بالتأكيد على أن الحركة ستواصل العمل بكل السبل المتاحة لوقف العدوان وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مطالبًا بضغط عربي ودولي أكبر لإنهاء الحرب وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق