القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية نوعية تستهدف مطار (بن غوريون)

صرّح متحدث القوات المسلحة اليمنية اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد، المسمى إسرائيليًا "مطار بن غوريون"، باستخدام صاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" والآخر من نوع "ذو الفقار".

وأوضح المتحدث أن العملية حققت أهدافها بنجاح، حيث تسببت في توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار لقرابة ساعة، وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ.

وفي وقت سابق من صباح الأمس، نفذ سلاح الجو المسير اليمني هجومًا استهدف نفس الموقع باستخدام طائرة مسيرة من نوع "يافا".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن هذه العمليات تأتي ضمن إطار دعم القضية الفلسطينية والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، داعية الأمة الإسلامية للتحرك لإنقاذ الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية والجوع.