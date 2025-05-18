الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي ويستهدف المرضى والطواقم الطبية

قال مدير المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، مروان السلطان، إن قوات الاحتلال [الإسرائيلي] تواصل فرض حصار مشدد على المستشفى بالطائرات المسيرة، وتطلق الرصاص على كل من يتحرك في محيطه، مما يفاقم معاناة المرضى والطواقم الطبية.

وأكد السلطان إصابة أحد المرضى برصاص الاحتلال، بعد استهداف مباشر من الطائرات المسيرة في محيط المستشفى، لافتًا إلى أن الطائرات أطلقت الرصاص بشكل متعمد على قسم العناية المكثفة داخل المستشفى، ما أثار حالة من الهلع بين المرضى والأطباء.

وأضاف أن خطورة الوضع حالت دون تمكن الأطباء من إكمال عملية جراحية لأحد المرضى، نتيجة تصاعد المخاطر على حياتهم داخل المستشفى المحاصر.

وأشار مدير المستشفى إلى أن استهداف المرافق الصحية والطبية يُعد جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية، مؤكدًا أن استمرار حصار المستشفى يشكل كارثة إنسانية تهدد حياة مئات المرضى، بينهم أطفال وجرحى في حالة حرجة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري لوقف استهداف المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة، وضمان سلامة المرضى والطواقم الطبية