97 شهيدًا في غارات الاحتلال [الإسرائيلي] على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم، عن استشهاد 97 مواطنًا جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال [الإسرائيلي] على مناطق مختلفة في القطاع منذ فجر اليوم.

وذكرت الوزارة أن من بين الشهداء، 45 شهيدًا سقطوا في مدينة غزة وشمالي القطاع، وسط استمرار التصعيد الوحشي الذي يستهدف الأحياء السكنية ومراكز الإيواء، ما يزيد من معاناة المدنيين المحاصرين.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارات [الإسرائيلية] استهدفت منازل مأهولة بالمدنيين، ومساجد، ومرافق خدمية، ما أسفر عن وقوع عشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء، ودمار واسع في المناطق المستهدفة.

ويأتي هذا التصعيد ضمن العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث ارتفعت أعداد الشهداء والجرحى بشكل كبير في ظل نقص حاد في الخدمات الصحية والأدوية، واستهداف متكرر للمستشفيات والمرافق الطبية.

وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتدخل العاجل لوقف العدوان، وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.