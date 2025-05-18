استشهاد المؤرخ الدكتور زكريا السنوار وأبنائه الثلاثة في قصف [إسرائيلي] على النصيرات

استشهد المؤرخ الفلسطيني الدكتور زكريا السنوار، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة الإسلامية بغزة، مع ثلاثة من أبنائه، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال [الإسرائيلي] على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

والشهيد السنوار يُعد من أبرز الأكاديميين في مجال التاريخ الفلسطيني، وكرّس حياته لتوثيق الأحداث التاريخية والدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال عمله الأكاديمي ومؤلفاته.

وأفادت مصادر محلية أن الغارة استهدفت منزلاً في المخيم، ما أدى إلى استشهاد الدكتور السنوار وأفراد عائلته، إضافة إلى وقوع إصابات بين المواطنين في المنطقة المحيطة.

يُذكر أن الشهيد الدكتور زكريا السنوار هو شقيق قائد حركة "حماس" الشهيد يحيى السنوار، الذي استشهد في وقت سابق.

واستنكرت جهات حقوقية ومؤسسات أكاديمية جريمة استهداف الأكاديميين والمدنيين، معتبرةً ذلك جزءاً من السياسة العدوانية التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في كافة المجالات.