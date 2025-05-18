الدفاع المدني بغزة: 75% من مركباتنا خرجت عن الخدمة

أكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن 75% من مركباته باتت خارج الخدمة في مختلف محافظات القطاع بسبب نفاد الوقود، محذرًا من توقف ما تبقى من المركبات خلال 72 ساعة في حال عدم توفير الحد الأدنى من الوقود اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية.

وحذّر "الدفاع المدني" في تصريحٍ صحفي، تلقته "الرسالة نت"، من اقتراب شلل تام في قدرته التشغيلية خلال الأيام القليلة القادمة، في ظل استمرار أزمة الوقود الخانقة ومنع الاحتلال إدخال الكميات اللازمة لتسيير المهام الإنسانية.

وشدّد الدفاع المدني، أن استمرار هذا الوضع يعني عجزًا كاملًا في الاستجابة للنداءات الطارئة وإنقاذ الأرواح تحت القصف والدمار، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لهذا المنع المتعمد.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر دموية في مدينة بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وخانيونس؛ أسفرت عن استشهاد أكثر من 106 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال، إلى جانب ارتقاء عشرات المفقودين واعتقال عدد من المدنيين.

وتعرّضت مناطق متفرقة في قطاع غزة، منذ منتصف الليل، لقصف عنيف ومتواصل من قوات الاحتلال، جوًا وبرًا وبحرًا، ما أسفر عن وقوع شهداء وإصابات، خاصة في المناطق الغربية من شمالي القطاع، في ظل تعذر الوصول إلى حصيلة دقيقة بسبب خطورة الأوضاع الميدانية.

ويرتكب جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 173 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.