حماس: "إسرائيل" تستخف بالقوانين الأممية عبر استهدافها للصحفيين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين المحميين بموجب القانون الدولي يبعث برسالة استخفاف إلى العالم والمنظومة الأممية ومؤسساتها وقوانينها.

واستنكرت "حماس" في تصريح صحفي ، جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف 5 صحفيين فجر اليوم الأحد، في قصف متزامن استهدف صوت الحقيقة في غزة.

واستهجنت الحركة عجز العالم عن وقف جرائم الحرب غير المسبوقة في قطاع غزة والتي تُرتكب منذ عام ونصف على الهواء مباشرة/ بحق مدنيين وأبرياء وصحفيين

وقالت "حماس" إن "إسرائيل" تستهدف بشكل ممنهج الصحفيين الفلسطينيين، كـ"عقابٍ لهم على أدائهم رسالتهم المهنية والأخلاقية"، حتى استشهد منهم 222 صحفياً.

وطالبت حركة حماس المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية، والصحفيين حول العالم، بالتضامن مع الصحفيين العاملين في قطاع غزة، وحمل رسالتهم إلى العالم.

ونادت بضرورة العمل على فضح ممارسات الاحتلال ومحاولته طمس حقيقة ما يرتكبه من انتهاكات، وإفشال أهداف جريمته المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وفجر اليوم، ارتقى كُلٌ من الصحفيين خالد أبو سيف وزوجته الصحفية نور قنديل، عبد الرحمن العبادلة، عزيز الحجار، أحمد الزيناتي، مع أطفالهم وعائلاتهم بقصف منازلهم وخيامهم.

وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ 48 الماضية، من حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، وارتكبت المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين والنازحين؛ لا سيما في محافظة خانيونس، جنوبي القطاع المحاصر.