7 شهداء بمجزرة استهدفت مبادرين أثناء حفرهم بئر مياه للنازحين بغزة

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد من المواطنين مساء اليوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف غادر أثناء حفر بئر مياه في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بوصول 7 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء الطبي، جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدف عدد من المواطنين، أثناء حفرهم بئر مياه للنازحين قرب مدرسة عباد الرحمن في حي الصفطاوي.

وعُرف من الشهداء، إبراهيم محمد خلة، فوزي الددا، أنس شنن، حسن أبو وردة، طارق طنبورة.

وأظهرت مشاهدة مصورة، أشلاءً للشهداء ملقون على التراب، بعد أن استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوحشية مطلقة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 140 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 69 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة لليوم الـ587، ضمن حرب إبادة جماعية تطال المدنيين والصحفيين والمرافق الحيوية، وسط تجاهل مستمر للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية.