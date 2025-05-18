8 شهداء ومصابون في قصف "إسرائيلي" متواصل على خانيونس

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء يوم الإثنين، إثر تواصل القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد 3 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وهم: "عبير صلاح عياش، ولاء وائل أبو لبدة، طفلة مجهولة الهوية".

وأشار إلى أن شهيدين ارتقيا وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي، على بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس، وهما: "عاطف إبراهيم توفيق عبد الغفور، وليد إبراهيم توفيق عبد الغفور".

وأوضح أن المواطن فرج نصر الله محمد الفرا استشهد في قصف إسرائيلي، على بلدة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس.

وبيّن أن المواطن ياسمين خليل محمد أبو عاصي استشهد في قصف مدفعي إسرائيلي، على منطقة الزنة في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

ونوه إلى ارتقاء شهيدة ومصابون في قصف مروحية إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

ولفت مراسنا، إلى توغل آليات عسكرية إسرائيلية لليوم الثالث على التوالي، تزامنًا مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف وغارات جوية بين بلدتي الفخاري وخزاعة شرقي مدينة خان يونس.