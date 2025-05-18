الدقران: مشافي شمال غزة خرجت عن الخدمة

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، إن جميع المستشفيات في شمال قطاع غزة خرجت عن الخدمة. منوهًا إلى أن المنظومة الصحية بحالة سيئة لعدم وجود مواد طبية.

وأشار "الدقران" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت" اليوم الأحد، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُكرر اعتداءاتها بحق الطواقم الطبية واستهداف المستشفيات.

وأفاد بـ "استنزاف أكثر من 85% من المستلزمات الطبية في المستشفيات". موضحًا أن جميع المستشفيات في غزة مهددة بالوقف عن العمل بسبب عدم إدخال الوقود إلى القطاع.

واستطرد: "وصلنا إلى أعلى مستوى من الخطورة للحالات بسبب سوء التغذية. ولا نستطيع الحصول على مواد غذائية لتقديمها للمرضى".

واعتبر المتحدث باسم "شهداء الأقصى" أن سكوت المنظمات الدولية، وسكوت العالم، عن ما يحدث بغزة "الضوء الأخضر لاستمرار الاحتلال بجرائمه".

وشدد: "يجب على العالم أن يقف أمام مسؤولياته بوقف الحرب وفتح المعابر وإدخال المواد الطبية والغذائية إلى قطاع غزة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أكدت في بيان لها أنّ جيش الاحتلال "يُكثف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة". مناشدةً كافة الجهات المعنية للتدخل وبشكل عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى.