مستجدات حرب الإبادة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد محمد الضيف انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 53339 مواطنين، فيما وصل عدد المصابين إلى 121034، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات والأحداث:

07:23 مصادر طبية: 17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم منهم 6 في خان يونس



07:17 6 شهداء وعشرات الجرحى في أكثر من 30 غارة إسرائيلية على مناطق عدة في خان يونس جنوبي قطاع غزة



06:55 شهداء وجرحى يصلون إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية



06:35 غارة إسرائيلية تستهدف معمل الأدوية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة

06:04 : غارتان من قبل الطيران المروحي وثالثة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من قبل الطيران المروحي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

05:53 : تجدد القصف المدفعي تجاه المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة



05:50 : قوات الاحتلال تعتقل الشابين مؤمن المسكاوي ومحمد الحوتري خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس



04:54: قوات الاحتلال تفجّر روبوتًا مفخخًا غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة



04:44 : قصف مدفعي يستهدف المناطق الشمالية الغربية لبيت لاهيا شمالي قطاع غزة



04:05 : قصف منزل لعائلة زقوت في محيط المستشفى الأردني في مخيم خان يونس؛ دون إصابات



04:03 : مصابون في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة أبو طير في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة



03:51 : شهيد و4 جرحى في قصف مدفعي إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة



03:34 : (محدث) 3 شهداء وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف منزل عائلة بدوان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وهم:

- محمد عصام بدوان

- هديل عصام بدوان

- عصام بدوان

03:16 : أسماء شهداء عائلة "الخرطي" في قصف خيمة تؤويهم في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة:

▪️مصعب إسماعيل الخرطي

▪️أنس إسماعيل الخرطي

▪️ماريا إسماعيل الخرطي

03:03 : استشهاد محمد عصام بدوان وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف منزل عائلة بدوان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة



02:46 : 3 شهداء بينهم طفلان في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

01:58 : (محدث) استشهاد عبد الرحمن مقبل ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة مصبح في شارع أبو ظريفة ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

01:54 شهيدان ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ملعب اليرموك الذي يؤوي نازحين بمدينة غزة

01:24 مصابون في غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلاً لعائلة اللوح في منطقة المزرعة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

01:22 : غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة

12:35 : مصابون في قصف إسرائيلي على منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

12:34 : غارة جوية إسرائيلية على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

12:43 : مصابون في قصف جوي إسرائيلي على شارع النزهة في جباليا شمالي قطاع غزة

12:33 : قصف مدفعي إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

12:27شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط مقبرة السوارحة جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

12:16 : قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

12:14 مصادر طبية: 151 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد 70 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع

12:12 : طائرات مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تُطلق النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة

12:11: آليات الاحتلال تطلق النار شرقي مدينة غزة

12:05 : غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم 2 جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

12:04 : 5 شهداء و4 إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو الروس في محيط مدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة