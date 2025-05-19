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6 شهداء في أكثر من 30 غارة "إسرائيلية" على خانيونس

الرسالة نت - غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين. 

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي شن 30 غارة على مناطق عدة في خان يونس جنوبي القطاع .

واستهدفت الغارات معمل الأدوية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع.

وأسفرت الغارات عن  ارتقاء عدد من  الشهداء وجرحى تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية.

وبحسب مصادر طبية، ارتقى 17 مواطناً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم منهم 6 في خان يونس.

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https://alresalah.ps/p/303395

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