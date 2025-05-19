"مستعربون" يغتالون قياديًا بخانيونس ويعتقلون زوجته وأطفاله

نفذت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، صباح اليوم الإثنين، عملية اغتيال طالت القيادي بألوية الناصر أحمد سرحان في خانيونس جنوبي القطاع، واعتقلت زوجته وأطفاله.

وذكر شهود عيان، أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى خانيونس بواسطة مركبة مدنية وهي ترتدي ملابس نسائية، واقتحمت منزلًا حيث أعدمت الزوج واختطفت الزوجة والأطفال.

وقالت مصادر صحفية، إن جثمان الشهيد أحمد سرحان وصل إلى مستشفى ناصر الطبي بخانيونس بعد إعدامه من قبل القوة التي تسللت إلى مناطق شارع الكتيبة وشارع 5.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن "هدف العملية الخاصة في خانيونس كان اعتقال القيادي الفلسطيني لاستجوابه وانتزاع معلومات منه عن الأسرى".

في حين، قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال: "يبدو أن العملية في خانيونس تعثرت ولم تحققها هدفها الحقيقي".

وتابع مراسل الإذاعة الإسرائيلية: "لا حاجة لاغتيال شخص من خلال تعريض قوة خاصة للخطر، إذ يمكن مهاجمته من الجو".

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات وأحزمة نارية عنيفة استهدفت عدة مناطق في خانيونس منذ فجر اليوم، أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال.