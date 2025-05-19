الاحتلال يُصدر ويُجدد أوامر "الإداري" بحق 55 معتقلًا

أفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 55 معتقلًا.

وأشارت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إلى أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية أيار/مايو الجاري (3577).

وأوضحا أن قائمة أسماء المعتقلين الذين صُدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر (جديدة وتجديد) هم:

1. آدم محمد عبد الحميد عطا-رافات-4 شهور

2. أدهم ناصر موسى عواد-بيت لحم-4 شهور

3. صقر فوزي عراف زكارنه-4 شهور

4. محمد زهير إبراهيم الزهيري-مخيم الجلزون-6 شهور

5. كريم عبد الباسط خطاب سلاوده-دوما-6 شهور

6. عمر المختار محمود عبد الفتاح غوانمي-مخيم الجلزون-4 شهور

7. معتصم زياد محمود نزال-قباطيه-شهرين

8. محمود عبد الله سالم نمرودي-دير الحطب-4 شهور

9. طيب مجدي موسى جرادات-وادي بورقين-6 شهور

10. عهد محمد فؤاد نايف كممججي-كفر دان-6 شهور

11. معاذ طلعت أحمد صالح-مخيم بلاطه-6 شهور

12. عبد الر حمن محمد حسين أبو عيد-بدو-4 شهور

13. فادي محمد موسى معلا-بيتا-4 شهور

14. سامي إبراهيم سامي هريمي-بيت لحم-4 شهور

15. تامر نبيل سليمان أبو شهاب-قلقيليه-4 شهور

16. محمد عامر سليم أبو جنيد- بلاطة-6 شهور

17. علي محمود علي ريان-قراوة بني حسن-6 شهور

18. محمد أسامة فوزي انعيرات-ميثلون-4 شهور

19. إسماعيل فايق جميل نصار-مخيم الفوار-4 شهور

20. محمد أسامة أحمد زكارنه-قباطيه-6 شهور

21. أكرم مكروم محمد أكرم أبو حماد-الخليل-6 شهور

22. يزن محمد يعقوب الحيح-صوريف-6 شهور

23. عمر أحمد عبد مصطفى-بدرس-6 شهور

24. محمد نضال زكي دار عبد الحي-رام الله-6 شهور

25. باسل محمد إسماعيل زعول-حوسان-6 شهور

26. آدم محمود شريف أبو بكر-رمانه-6 شهور

27. محمد ثائر عادل حسن-قصره-4 شهور

28. جمال إسماعيل يعقوب جمل-الخليل-6 شهور

29. سعد عوني صدقي شامي-نابلس-4 شهور

30. أحمد عبد الرحمن ياسين كميل-قباطيه-4 شهور

31. محمد يحيى حسين زرد-بورقين-6 شهور

32. سعد الله إبراهيم صالح بدوان-بدو-4 شهور

33. مؤيد ماجد حسني ضميري-الحرايق-6 شهور

34. رائد محمد علي شقيرات-السواحرة-6 شهور

35. محمد جمال طلب الطل-ميثلون-4 شهور

36. إياد أحمد روحي عكه-قباطيه-4 شهور

37. ساري أسامة أحمد زكارنه-قباطيه-6 شهور

38. رائد سليمان مصطفى عروق-رام الله-6 شهور

39. خضر اسلام إبراهيم رداد-الزاويه-6 شهور

40. معاذ نور محمد حمدان-بلعا-4 شهور

41. أحمد عادل فارس طيطي-مخيم الفوار-4 شهور

42. ماهر خضر سليمان صلاح-بيت لحم-6 شهور

43. بلال عبد العزيز صالح نايفه-طولكرم-5 شهور

44. محمد فؤاد أحمد زويت-5 شهور ونصف

45. احمد رامي أحمد أبو زيد-قباطيه-3 شهور

46. سند محمد عبد الحليم المصري-عنبتا-5 شهور

47. ناجح سامي ناجح رفاعيه-الخليل-6 شهور

48. نعمان احمد علي شحيط-ام الشرايط-6 شهور

49. إسماعيل جمال إبراهيم ميادمه-3 شهور ونصف

50. يوسف محمد أحمد شتيوي-طولكرم-5 شهور ونصف

51. وائل نعيم أحمد الجاغوب-نابلس-5 شهور ونصف

52. محمود بدر محمود خليل-بيت امر-6 شهور

53. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن برغوثي-كوبر-6 شهور

54. أمين ناجي محمد العبيات-التعامره-4 شهور

55. عيسى طلال حسن عطا-بورقين-4 شهور

56. عمر ناصر عمر عرار-قراوة بني زيد-شهر

57. فايز أحمد طه سويطي-4 شهور