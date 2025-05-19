تواصل العدوان على طولكرم لليوم الـ113

يستمر العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ113، وعلى مخيم نور شمس المجاور لليوم الـ100، وسط عمليات اقتحام وتدمير متكررة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى طولكرم، مع استمرار العدوان، وذلك من بوابة "نتساني عوز"، وانتشرت قواته بشوارع المدينة، خاصة في شارع نابلس الرابط بين المخيمين، حيث تعرقل حركة الفلسطينيين وتمنعهم من التنقل أو العودة إلى منازلهم.

ويفرض الاحتلال حصاراً خانقاً على المخيمين، ويمنع الأهالي من إخلاء ممتلكاتهم الأساسية، وسط انفجارات مستمرة وإطلاق نار كثيف.

وتعرض مخيم نور شمس خلال الأيام الماضية لعمليات هدم وتفجير طالت منازل في أحياء متعددة، ضمن خطة لهدم 106 بنايات في المخيمين.

وحول الاحتلال عدداً من منازل المدنيين إلى ثكنات عسكرية، وطرد العائلات تحت تهديد السلاح.

ونتج عن هذا العدوان استشهاد 13 فلسطينيًا، بينهم طفل وامرأتان (إحداهما حامل)، وتدمير أكثر من 400 منزل كلياً و2573 منزلا جزئيًا، إضافة إلى عمليات نهب وإحراق للممتلكات.

وتسبب الحصار والتدمير في نزوح أكثر من 4200 عائلة تضم نحو 25 ألف مواطن، مع تحويل المخيمين إلى مناطق منكوبة بفعل السواتر الترابية والإغلاق الشامل.