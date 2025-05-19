مظاهرات حاشدة في مدن أمريكية إحياءً لذكرى النكبة

شهدت مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، التي تضم أكبر نسبة عرب من أصول فلسطينية ولبنانية، تظاهرة جماهيرية حاشدة بمشاركة آلاف الأشخاص، لإحياء الذكرى الـ77 للنكبة الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات تطالب بوقف العدوان على غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الإنسانية المستمرة في القطاع.

وفي مدن أميركية أخرى، خرجت مظاهرات مماثلة شملت العاصمة واشنطن.

ونُظمت وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض، وفي نيويورك تجمّع المئات في ميدان "التايم سكوير" رافعين لافتات تطالب بإنهاء الاحتلال.

بينما شهدت مدينتي شيكاغو ولوس أنجلوس مظاهرات أخرى عبّر فيها المشاركون عن رفضهم للدعم الأميركي غير المشروط لـ"إسرائيل".