الإعلامي الحكومي: الاحتلال يرتكب مجازر يومية ويستهدف المستشفيات ضمن سياسة إبادة جماعية

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاحتلال "الإسرائيلي" بارتكاب مجازر دموية يومية بحق المدنيين العزل، ضمن سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأوضح في بيان تنقله "الرسالة نت" أن الاحتلال يواصل قصف الأحياء السكنية والمربعات المدنية المكتظة بالسكان بمئات القذائف والصواريخ والقنابل شديدة التدمير، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، في مشهد يؤكد تعمد استهداف السكان.

وأشار إلى أن الاحتلال يرتكب "جريمة مزدوجة" من خلال الاستهداف المنهجي للمستشفيات والمرافق الطبية ومستودعات الأدوية، مما أدى إلى تدمير غرف الطوارئ والعناية المركزة وأقسام الجراحة، بهدف تعطيل النظام الصحي ومنع إسعاف المصابين.

وأضاف أن الاحتلال يمارس ضغوطاً مباشرة على الطواقم الطبية والإنسانية، ويعيق عملها في الوصول إلى أماكن الاستهداف، في خرق واضح وصارخ لكافة المواثيق الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني والطبي.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الجرائم تُرتكب وسط انهيار شبه كامل للبنية الصحية والإنسانية في قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من 2.4 مليون إنسان ظروفاً مأساوية من الحصار والدمار وانعدام أبسط مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء، في ظل صمت دولي وصفه بـ"المخزي".

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والدول الداعمة له، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة كمجرمي حرب أمام العدالة الدولية.