ألوية الناصر تنعى شهيدها سرحان باشتباك في خانيونس

نعت ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين شهيدها أحمد كامل سرحان (44 عامًا)، وهو أحد أبرز قادة ألوية الناصر صلاح الدين ومسؤول العمل الخاص.

وارتقى الشهيد سرحان بعد اشتباك مع قوات خاصة تسللت إلى خانيونس فجر اليوم الإثنين.

وأشاد بيان نعي الألوية بسيرته الجهادية والنضالية الحافلة بالجهاد والمقاومة والعمليات الموجعة التي أقضت مضاجع العدو الصهيوني وإثخانه في جنود العدو وإيقاع الخسائر والقتلى بهم .

وجاء في البيان: "نودع الشهيد القائد ابو محمد سرحان الذي إرتقى خلال إشتباك بطولي على ارض مدينة خانيونس التي أحبها ولطالما شهدت صولاته وجولاته ونؤكد ان إغتيال قادة المقاومة لن يزيدنا إلا إصراراً وصلابةً على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى زوال ودحر الكيان الصهيوني الغاصب".

وقال إن جرائم الاحتلال ومجازره ومذابحه المتصاعدة ستبقى محاولات صهيونية بائسة وفاشلة في فرض إرادة العدو على شعبنا وتركيعه ولن تفلح أبدا بكسر إرادتنا وعزيمتنا بل ستزيد من جذوة المقاومة وعنفوانها.