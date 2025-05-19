92% من منازل غزة مدمّرة أو متضررة بفعل العدوان [الإسرائيلي]

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن 92% من منازل سكان قطاع غزة دُمّرت أو تضررت نتيجة العدوان [الإسرائيلي] المستمر على القطاع.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أكدت "أونروا" أن "العائلات في غزة تواجه دمارًا لا يمكن تصوره"، مشيرة إلى أن تضرر المنازل أدى إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان مرات عديدة، وأصبح المأوى نادرًا في القطاع.

وأضافت الوكالة أنها مستمرة في تقديم المعونات العاجلة، لكنها شددت على ضرورة رفع الحصار المفروض على غزة، والذي يزيد من معاناة السكان المدنيين.

يُذكر أن الاحتلال [الإسرائيلي] استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار. ومنذ بداية التصعيد في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفرت الهجمات عن أكثر من 174 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 14 ألف مفقود، وسط دعم أميركي وأوروبي متواصل للعدوان.