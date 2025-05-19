المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة غير مقبول ويجب إدخال المساعدات فورًا

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة "غير مقبول" ويستدعي تدخلاً عاجلاً لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين.

وأكدت رئيسة المفوضية على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية، مشددة على أن "الطعام لا يجب أن يُستخدم كسلاح سياسي"، داعية إلى إنهاء الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع فورًا.

وأعربت عن قلقها العميق من تفاقم معاناة المدنيين في غزة، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على توفير الإغاثة اللازمة للسكان المتضررين من التصعيد [الإسرائيلي] المستمر