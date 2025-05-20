القوات المسلحة اليمنية تعلن فرض حظر بحري على ميناء حيفا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، فجر الثلاثاء، عن بدئها بفرض حظر بحري على ميناء حيفا في الأراضي المحتلة ردا على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، في بيان، "قررنا بالتوكل على الله، وبالاعتماد عليه تنفيذ توجيهات القيادة، ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، رداً على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على إخواننا وأهلنا في غزة".

وتابع سريع "ننوه لكافة الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا، أو متجهة إليه، بأنه صار منذ إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف، وأن عليها أخذ ما ورد، وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار"، مؤكداً أن هذا القرار يأتي بعد نجاحنا بعون الله وتوفيقه في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش، وتوقفه عن العمل.

وشدد "لن تتردد بعون الله في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعماً وإسناداً لشعبنا الفلسطيني المظلوم، ولمقاومته العزيزة"، منوهاً إلى أن "كافة إجراءاتنا وقراراتنا المتعلقة بالعدو الإسرائيلي من عمليات إسنادية، ومن حظر الملاحة الجوية، وكذلك البحرية سوف يتوقف تنفيذها حال توقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".