زعيم المعارضة( الإسرائيلية) يحذر من إعادة احتلال غزة ويهاجم غياب الاستراتيجية

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من إعادة احتلال قطاع غزة، واصفًا ذلك بـ"الخطأ الاستراتيجي" الذي قد يؤدي إلى غرق الجيش الإسرائيلي في ما سماه "وحل غزة" لسنوات طويلة.

وقال لابيد في تصريحات صحفية، إن جيش الاحتلال ينفذ منذ يومين عمليات عسكرية مكثفة في قطاع غزة، خصوصًا في منطقة خان يونس، دون أن تقدم الحكومة الإسرائيلية إجابة واضحة عن استراتيجيتها في هذه الحرب المستمرة.

وأضاف لابيد: "ما هي خطة الحكومة؟ ما هو الهدف من هذه العمليات؟ هل تسعى الحكومة إلى تحقيق أي إنجاز سياسي أو أمني، أم أن هذا التصعيد مجرد محاولة للتغطية على الفشل الداخلي؟".

في السياق ذاته، تواصل "إسرائيل" عدوانها العسكري على قطاع غزة لليوم الـ589 على التوالي، وسط تفاقم الوضع الإنساني وانهيار البنية التحتية في القطاع المحاصر.

من جهة أخرى، يستمر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في رفضه إبرام أي صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد المشهد ويطيل أمد الحرب التي خلفت آلاف الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين.

ويواجه نتنياهو ضغوطًا متزايدة داخلية وخارجية لإنهاء الحرب ووضع حد للمأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وسط انتقادات حادة لطريقة إدارته للأزمة من قبل المعارضة الإسرائيلية وشخصيات بارزة.