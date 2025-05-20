عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد جديد يستهدف فرض واقع استيطاني داخل المسجد وباحاته.

وأفادت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية، حيث تجولوا في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية، وسط استنفار أمني لقوات الاحتلال التي رافقتهم خلال الاقتحام.

تأتي هذه الاقتحامات في ظل دعوات مقدسية متزايدة للحشد والرباط في المسجد الأقصى، بهدف التصدي لمحاولات الاحتلال ومستوطنيه استهداف هوية المسجد وتهويد مقدساته.

وفي سياق متصل، تشدد قوات الاحتلال إجراءاتها القمعية ضد المصلين والفلسطينيين في محيط المسجد، مترافقة مع تسهيلات واضحة تقدمها للمستوطنين لتنفيذ اقتحاماتهم اليومية.

تصاعدت التحذيرات من خطورة هذه الاقتحامات المتكررة، التي تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وسط مطالبات فلسطينية ودولية بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات المتزايدة.