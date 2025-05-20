أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حصار وعدوان متواصل على طولكرم ومخيم نور شمس لليوم الـ114

حصار وعدوان متواصل على طولكرم ومخيم نور شمس لليوم الـ114
حصار وعدوان متواصل على طولكرم ومخيم نور شمس لليوم الـ114

الرسالة نت

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها، حيث دخل الحصار والتصعيد العسكري يومه الـ114 على مخيم طولكرم، والـ101 على مخيم نور شمس.

ووفقاً للجنة الإعلامية في طولكرم، فقد هجّرت قوات الاحتلال أكثر من 4200 عائلة، ما يعادل أكثر من 25 ألف مواطن، بعد عمليات قصف وتجريف واسعة النطاق. كما دمرت آليات الاحتلال أكثر من 400 منزل بشكل كامل و2573 منزلاً آخر بشكل جزئي، مما خلف دماراً واسعاً في البنية التحتية للمخيمين.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاحتلال بإغلاق مداخل المخيمين وأزقتهما بالسواتر الترابية، مما حولهما إلى مناطق معزولة بالكامل. ومعاناة المواطنين تتفاقم وسط نقص حاد في المواد الغذائية والخدمات الطبية، في ظل استمرار العدوان.

يذكر أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي والإنساني، حيث يواجه أهالي المخيمين أوضاعاً إنسانية كارثية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/303432

كلمات مفتاحية

حصار طولكرم نورشمس

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر