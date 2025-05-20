الإعلام الحكومي يدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال في غزة

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشدة الجرائم الدموية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزّل في القطاع، والتي شهدت تصعيداً غير مسبوق منذ فجر اليوم.

ووفقاً لبيان المكتب، فقد استهدفت الهجمات الوحشية منازل آمنة، مراكز إيواء، مستشفيات، وتكايا تُقدم الطعام للجوعى والمنكوبين، مما أدى إلى سقوط أكثر من 50 شهيداً، بينهم 33 من الأطفال والنساء والمسنين، خلال الساعات الأولى من القصف.

وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، محملاً الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية ودولاً أوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم بدعمهم السياسي والعسكري للاحتلال.

ودعا المكتب المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية إلى التدخل العاجل ووقف هذه المجازر المروعة التي تواصل استهداف المدنيين بشكل همجي دون أي رادع.

وتأتي هذه الهجمات في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع نتيجة الحصار المستمر ونقص حاد في الموارد الأساسية، وسط صمت دولي يُثير تساؤلات حول دور المنظمات الحقوقية في حماية المدنيين وإنقاذ الأرواح