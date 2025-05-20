الكويت: استهداف مستشفى "حمد" انتهاك صارخ للقوانين

قالت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني" للتأهيل والأطراف الصناعية في قطاع غزة، انتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف الإنسانية.

وأدانت الكويت في بيان لها استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "حمد" للأطراف الصناعية في قطاع غزة، مُبديةً استنكاراً شديداً.

وحذرت من التصعيد العسكري لقوات الاحتلال واستمرارها في ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل دون رادع أو محاسبة.

وأكدت الكويت على ضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني، ومؤسساته ومرافقه المدنية.

وشددت على "ضمان إيصال المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية إليه بشكل فوري مع احترام حقه في العيش الآمن الكريم".

وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت مستشفى "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني" للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غرب مدينة غزة، يوم أمس الإثنين.

ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي، توقف المستشفى عن العمل نتيجة خطورة موقعه قرب محاور التوغل، ما حرم مئات المرضى من الرعاية.

وافتُتح مستشفى حمد للأطراف الصناعية في شمال مدينة غزة عام 2019 بتمويل قطري، ويُعد الوحيد من نوعه في القطاع، بتجهيزات حديثة وخبرات متخصصة في التأهيل والسمع والأطراف الصناعية.