الصحة: 3427 شهيدا في غزة منذ استئناف حرب الإبادة

أفادت مصادر فلسطينية رسمية، بأن 3427 مدنيًا ارتقوا شهداء وأصيب 9647 آخرين، منذ استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يوم 18 آذار/ مارس الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان العسكري الإسرائيلي، والذي تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إن مشافي قطاع غزة تعاملت مع 87 شهيدًا و290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبيّنت وزارة الصحة، أن 53 شهيدًا ارتقوا وأصيب أكثر من 50 مدنيًا بجراح متفاوتة، نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة، وفق ما تعاملت مع المشافي منذ فجر اليوم.

وأكملت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 53 ألفًا و573 شهيدًا، بالإضافة لـ 121 ألفًا و688 جريحًا بإصابات متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا وغالبيتهم أطفال ونساء.