"الإعلامي الحكومي" يدعو لحماية المساعدات الإنسانية

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أبناء الشعب الفلسطيني إلى حماية شاحنات المساعدات الإنسانية وتسهيل دخولها ومنع أي اعتداء عليها.

وقال "الإعلامي الحكومي" في بيان له تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إنه يتابع، بكل اهتمام، التحركات الجارية لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية، عبر المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في الميدان، والتي من المتوقع أن يبدأ بدخول 9 شاحنات اليوم.

ونوه إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "جاء استجابة للحاجة الإنسانية العاجلة في ظل الظروف الكارثية التي خلّفتها الإبادة الجماعية والعدوان المستمر على شعبنا الكريم".

وأكمل: "نوجه دعوة وطنية وأخلاقية ومسؤولية جماعية إلى جماهير شعبنا الكريم، في كافة أماكن تواجده، وإلى العائلات والوجهاء والفعاليات الشعبية والشبابية والمجتمعية كافة، بضرورة حماية مسارات دخول شاحنات المساعدات، ومنع أي اعتداء عليها أو عرقلتها تحت أي ظرف".

وطالب الكل بالوقوف سداً منيعاً في وجه أي محاولات عبث أو سرقة أو استغلال لهذه المساعدات، التي خُصصت لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبنا المحاصرين والمتضررين والمنكوبين.

وأكد: "هذه الشاحنات تمثل شريان حياة لأهلنا المنكوبين، وتُعتبر مسؤوليتها جماعية، ومن الواجب الوطني والشرعي والأخلاقي أن نكون جميعاً درعاً حامياً لها".

وشدد "المكتب الإعلامي" على ضرورة رفض كل مظاهر الفوضى أو الاعتداء أو التخريب أو الاستغلال في قطاع غزة.

وثمّن جهود كل الجهات والمؤسسات والعائلات واللجان المجتمعية والشرطية، التي تساهم في تنظيم وتأمين عمليات إدخال المساعدات

وجدد الدعوة إلى المزيد من التنسيق والتعاون المشترك، بما يحقق المصلحة العامة ويحمي الجبهة الداخلية. مستطردًا: "شعبنا قادر على أن يكون مثالاً يُحتذى به في حفظ النظام، وصون كرامة المساعدات الإنسانية".