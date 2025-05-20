فرنسا وهولندا تدعوان لمراجعة الشراكة الأوروبية مع "إسرائيل"

دعا وزيرا الخارجية الفرنسي والهولندي، اليوم الثلاثاء، إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" على خلفية استمرارها بحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومنعها إدخال المساعدات إلى سكان القطاع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف "إسرائيل" تجاه غزة.

ووصف بارو تصعيد "إسرائيل" لعدوانها على غزة وإعاقتها دخول المساعدات الإنسانية بأنه "أمر لا يمكن قبوله"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة".

وأعرب عن تأييد فرنسا اقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة، وقال إن "الاتفاقية تحتوي على أبعاد سياسية وتجارية لن تستفيد إسرائيل ولا الاتحاد الأوروبي من إنهائها، لكن وضع المدنيين (في غزة) يفرض علينا المضي قدما (في هذه القضية)".

وأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل معاناة شعب غزة"، مجددا تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي وقت سابق، طالبت هولندا -وقبلها إسبانيا وإيرلندا- بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب، في تصريحات للإعلام، إن بلاده تضغط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".

وأشار إلى أن الضغط يتزايد على "إسرائيل" وأن المساعدات الواصلة إلى قطاع غزة لا تزال قليلة جدا، داعيا إلى ضرورة السماح بدخول مساعدات إنسانية ضخمة إلى قطاع غزة.

وقال: "القلق الذي نشعر به حيال الوضع في غزة يتشاطره معنا على نطاق واسع الاتحاد الأوروبي".

وإلى جانب ذلك، قال فيلدكامب إن هولندا تدعو مع فرنسا ودول أخرى إلى فرض عقوبات على "المستوطنين العنيفين" في الضفة الغربية.

ودخلت اتفاقية الشراكة هذه حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وتحصل "إسرائيل" بموجبها على العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طالب قبل أسبوع بالضغط على "إسرائيل" وإعادة النظر في اتفاقات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها".

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر -حتى الآن- عن 53 ألفًا و573 شهيدًا، بالإضافة لـ 121 ألفًا و688 جريحًا.

كما تفرض حصارًا مطبقًا على القطاع، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والماء، ما وضع القطاع المنكوب على شفى مجاعة حقيقية راح ضحيتها العشرات من المواطنين المدنيين.