المنظمات الأهلية للرسالة: "إسرائيل" تضلل العالم بقضية المساعدات

قال محسن أبو رمضان، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين، إن الأوضاع في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة "الإنذار الأحمر" من حيث تدهور الأوضاع الإنسانية، مشيراً إلى أن المجاعة باتت واقعا ملموسًا يهدد حياة السكان، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر منذ الثاني من مارس الماضي.

و أوضح أبو رمضان لـ"الرسالة نت" أن المساعدات التي دخلت القطاع خلال فترات التهدئة لم تكن كافية بأي حال، رغم أن عدد الشاحنات بلغ أحيانًا 400 شاحنة يوميًا، إلا أن حجم الاحتياجات أكبر بكثير.

أما في الوقت الراهن، فلا يتعدى عدد الشاحنات التي يُسمح بدخولها التسع فقط، وهو رقم رمزي لا يعكس بأي شكل حجم الأزمة المتصاعدة؛ تبعا لقوله.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يروّج لرواية زائفة مضللة توحي بأن هناك مساعدات إنسانية تصل إلى غزة، بينما الواقع يشير لوجود مجاعة حقيقية في ظل عدم دخول مساعدات، في ظل شح المياه والدواء والغذاء، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية.

وطالب أبو رمضان بضرورة فتح المعابر دون تأخير وإنشاء ممرات إنسانية مستقرة وآمنة تضمن تدفق المساعدات بشكل منتظم، بما يشمل المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية للمدنيين.

كما شدد على ضرورة دعم عمل المنظمات الإنسانية الدولية ومنحها حرية الحركة لتقوم بدورها، محذرًا في الوقت ذاته من أي مساعٍ لتحويل العمل الإنساني إلى نشاط تجاري عبر شركات خاصة، معتبراً ذلك "محاولة خطيرة لتسييس الإغاثة وتحويلها إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي بهدف تهجير السكان قسرًا"، مؤكداً أن هذا النهج مرفوض جملة وتفصيلاً.