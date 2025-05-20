جمعية أصحاب شركات النقل لـ "الرسالة": لا صحة لدخول شاحنات مساعدات إلى غزة حتى اللحظة!

أكّد رئيس جمعية أصحاب شركات النقل في تصريح خاص لـ"الرسالة" أن أي شاحنة لم تدخل حتى الآن إلى قطاع غزة، على عكس ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام.

وأوضح شحيبر لـ "الرسالة نت" أن هناك 10 شاحنات محمّلة بمكملات غذائية، و4 شاحنات أخرى تحتوي على مواد غذائية معلبة، جميعها مقدّمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنها لا تزال متوقفة ولم يُسمح لها بالدخول بعد.

وأشار إلى أن الجمعية ما زالت تنتظر الموافقة على دخول هذه الشحنات غدًا الأربعاء، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة عن دخولها غير دقيقة.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة الماسّة للمساعدات الغذائية والطبية بشكل عاجل.