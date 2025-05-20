العجرمي: برنامج الغذاء العالمي يستعد لتشغيل المخابز جنوب قطاع غزة

أعلن رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، الناصر العجرمي، أن برنامج الغذاء العالمي طلب من أصحاب المخابز الاستعداد لبدء العمل قريبًا، وذلك بالتزامن مع دخول كميات من الدقيق والسولار إلى القطاع.

وأوضح العجرمي في تصريح خاص لـ"الرسالة" أن العمل سيبدأ في المخابز الواقعة بالمنطقة الجنوبية أولاً، على أن ينتقل تدريجيًا إلى مناطق غزة والشمال، وفق خطة البرنامج.

وأشار إلى أن آلية توزيع الخبز قد تغيرت، حيث لن يتم بيع الخبز مباشرة للمواطنين عبر المخابز، بل ستتولى إدارة البرنامج استلام الخبز من المخابز وتوزيعه بنفسها على المواطنين، لضمان العدالة والكفاءة في التوزيع.

وبيّن العجرمي أن عدد المخابز التي ستُفعّل حاليًا هو 25 مخبزًا، تم التعاقد معها مسبقًا من قبل برنامج الغذاء العالمي لتغطية الاحتياجات الأساسية من الخبز في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.