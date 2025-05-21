حظر الملاحة في ميناء حيفا.. اليمن يفتح مسارات مواجهة نوعية 

قرر اليمن تصعيد المواجهة وفتح أفق جديدة في محاربته للاحتلال ومعركة اسناد غزة التي بدأها منذ بدء معركة طوفان الأقصى وسط حالة خذلان عربي واسلامي غير مسبوقين.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن قرار فرص حظر بحري على ميناء حيفاء، وهو القرار الذي يفرض معادلة جديدة ويوسع من المواجهة، خاصة نتيجة الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة لميناء حيفاء في دولة الاحتلال.

وتحمل تأثيرات القرار تداعيات هامة خاصة في ظل توقيت تتصاعد فيه الضغوط الدولية والداخلية على دولة الاحتلال نتيجة الجرائم التي ترتكبها في غزة.

كما يحمل القرار أهمية بالغة تكمن في التالي:

_ يشكل قرار استهداف ميناء حيفا نقلة نوعية منذ بدء المواجهة كونها تشكل عصب الاقتصاد في دولة الاحتلال ولها دور محوري في حركة الاستيراد والتصدير كما يتمتع بموقع استراتيجي في شمال فلسطين المحتلة، وهو مركز التبادل التجاري مع الأسواق الأوروبية.

_ الدور اليمني الهام في معركة الاسناد التي يخوضها والاستمرار فيها على مدار 18 شهراً رغم كل الضغوط والهجمات التي شنها ضده الاحتلال وحلفاءه "أميركا وبريطانيا" إلا أن استمرار معركته في الاسناد تؤكد أنه يحمل التزام استراتيجي تجاه قضية فلسطين ومظلومية شعبها وليست معركة أجبر عليها أو مجرد ردة فعل، وانما هي معركة مستمرة ووفق أدوات تتطور وتتصاعد تدريجياً وفقد قدراته وامكانياته المتاحة.

_ قرار القوات اليمنية استهداف ميناء حيفا يعزز من حالة الارباك والاستنزاف التي يعيشها الاحتلال، وأن اليمن يطور من أدوات المواجهة العسكرية والسياسية بحيث يسعى لفرض حالة من العزلة البحرية ويزيد من الضغوط الاقتصادية التي يعانيها الاحتلال، إلى جانب من الارباك والاستنزاف لقوات الاحتلال العسكرية والأمنية.

_يخلق قرار اليمن الأخير مزيد من الضغوط الداخلية على دولة الاحتلال نتيجة حالة الفشل في صد الهجمات اليمنية من صواريخ وطائرات مسيرة وغيره، ويعكس فشل هجمات الاحتلال على اليمن في ردع القوات المسلحة اليمنية، ويؤكد أن كل الضربات التي تلقتها اليمن استطاعت التعامل معها ولم تنجح في ثنيها عن مواصلة معركة الاسناد.

_ أثبت الإسناد اليمني أن الدول العربية قادرة على مساندة الفلسطينيين، وأن تكمن في انعدام الإرادة في إسناد الفلسطينيين، خاصة أن اليمن دولة فقيرة مقارنة بدول الخليج ولا تملك أدوات تاثير سياسي واقتصادي دولي مثل غيرها لكنها استطاعت أن تشكل حالة اسناد غير مسبوقة.