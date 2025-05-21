المنظمات الأهلية: الاحتلال يُعرقل دخول المساعدات لغزة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا إن الاحتلال الإسرائيلي يُعرقل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار الشوا في تصريح صحفي يوم الأربعاء، إلى أن شاحنات المساعدات لم تصل بعد إلى مخازن الأمم المتحدة.

وأضاف أن الاحتلال يُحاول التهرب من الضغوط الدولية بادعاء السماح بدخول المساعدات.

واعتبر الشوا توزيع المساعدات ضمن منظومة أمنية يمثل سابقة خطيرة، مشيرًا إلى أن هناك آليات دولية ومحلية تضمن عدالة توزيع المساعدات.

وتواصل "إسرائيل" سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة.