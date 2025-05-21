مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين في معارك جنوبي القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، مقتل جندي برتبة رقيب أول في معارك جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية،إن جنديًا قتل وأصيب اثنين آخرين، بحالة خطرة، جراء حدث أمني في قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 857 جنديًا وضابطًا.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة التصدي لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في معظم مساحة مدينة رفح وعدد من مناطق القطاع، لا سيما الأجزاء الشرقية منه.

ومنذ 18 آذار/مارس الماضي، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.